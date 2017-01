Grande Fratello 14, Rebecca sale in cattedra E la geografia mette in crisi gli inquilini

Nella Casa del "Grande Fratello 14" è tempo di giochi di ruolo. Rebecca si improvvisa professoressa intransigente e sale in cattedra per interrogare i suoi coinquilini. Armata di un cucchiaio di legno, la concorrente salernitana mette sotto torchio gli indisciplinati alunni, riuniti sul divano. Tra battute e tanta ironia, i ragazzi se la cavano con la storia dell'arte e la musica classica, ma collezionano figuracce in geografia.