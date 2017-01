Grande Fratello 14, per Halloween va in scena la Casa... degli orrori!

Anche nella Casa del Grande Fratello 14 è arrivato Halloween. I ragazzi hanno dato sfogo a tutto il loro estro con travestimenti decisamente d'effetto e tutti in stile rigorosamente horror. Chi si è trasformato nella bimba morta di "The Ring", chi in un pirata dei Caraibi, chi ha girato tutta sera con un coltello piantato nella testa e chi per una notte è diventato il più classico degli zombie. E poi alla fine... tutti in piscina!