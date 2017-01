27 ottobre 2015 Grande Fratello 14, per Alessandro e Federica è ora di chiarire La mora mette alle strette il compagno di squadra, ma è difficile trovare un punto dʼincontro" Tutti contro la new entry Diego

Tra Alessandro e Federica è arrivato il momento di chiarire quello che sta succedendo tra di loro. "Sai benissimo perché non riesco a dormire insieme a te. Il motivo va oltre al fatto che russi. Questa situazione non è del tutto chiara per me". La bella mora non riesce a relazionarsi con gli altri inquilini e cerca l'appoggio del suo compagno di squadra che, ora che si è riappacificato con la ex Lidia, non le dedica più molto tempo

Ormai non riescono più a dormire insieme e sta diventando un problema per lei, che "quando ho nostalgia di casa ho bisogno di un abbraccio, di qualcuno che mi tenga la mano. Sono una persona affettuosa ma se dormo con te devo girarmi, perché so che la mia presenza ti dà fastidio. Per questo vado da Kevin o da Jessica".



Al romano invece non piace che lei parli male di lui e lo critichi con le altre ragazze: "Non è colpa mia, sei tu che ti lamenti sempre e parli male di me. Ti ho sempre detto che se avevi un problema con me dovevi venire a parlarmene".