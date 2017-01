Grande Fratello 14, nella casa galleggiante Mary si diverte: "Li faccio diventare matti"

In attesa di aprire giovedì sera la porta della Casa del Grande Fratello 14 , prosegue la vita dei primi quattro concorrenti che sono nella casa galleggiante sul Tevere. Mary è la mattatrice . "Stanno diventando matti perché non riescono a capire la mia tattica" ha scritto su Instagram . La ragazza ha confessato di avere anche un preferito ma per ora resta... top secret!

Bella la vita per Mary, tra serenate e balli con i ragazzi. Lei è l'unica sicura di avere un posto nella Casa, mentre i tre, Roberto, Kevin e Salvatore, si devono sudare l'ingresso. "Io sto imparando a conoscere i loro punti deboli - scrive Mary - e sto colpendo lì dove so che posso e riesco a stuzzicarli".



Tattiche a parte però la ragazza si trova bene in loro compagnia. "Sono molto contenta di vivere su questa casa galleggiante con loro - continua -, perché sono delle persone molto a modo, con le quali riesco a scambiare due chiacchiere e trovare sempre un punto in comune".