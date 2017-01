Grande Fratello 14, le ragazze cercano l'uomo ideale della Casa

25 novembre 2015 Grande Fratello 14, le ragazze cercano lʼuomo ideale della Casa Le tre professoresse sottopongono i candidati ad una serie di prove. Si inizia con un test di cultura generale Kevin e Jessica, crisi e confronti per la coppia...

Dentro la Casa del Grande Fratello 14 prosegue la ricerca dell'uomo ideale. Questa volta Jessica, Federica e Rebecca sono salite in cattedra per interrogare i cinque uomini rimasti su diversi argomenti di cultura generale. Dalla geografia alla storia, passando per la letteratura e politica, chi è il più preparato?

I ragazzi si sfidano in una serie di prove per valutare diversi aspetti della loro personalità. Il primo giudizio riguarda il livello di cultura generale. Kevin, Livio, Manfredi, Simone e Alessandro vengono interrogati uno dopo l'altro dalla commissione femminile. Il più colto della Casa è risultato essere Alessandro, mentre in ultima posizione si piazza il matematico Simone, che non è riuscito ad impressionare le tre professoresse.