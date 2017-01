Grande Fratello 14, le coppie scoppiano: da giovedì tutti contro tutti

Giro di boa per il "Grande Fratello 14". A partire dall'ottava puntata, in onda su Canale 5 giovedì 12 novembre in prime time, il gioco si farà sempre più agguerrito. Scoppieranno le coppie e i concorrenti si ritroveranno da soli a giocare l'uno contro l'altro. Che fine faranno le alleanze strette finora? Scontro al televoto tra Barbara, Diego e Simone... chi dei tre dovrà lasciare la Casa?