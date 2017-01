Grande Fratello 14, la nuova Casa si apre al pubblico con il primo verdetto

Il momento è di quelli che destano sempre un misto di emozione e curiosità. Alessia Marcuzzi presenterà uno a uno i concorrenti. Mary è l'unica che è stata fino a questo momento svelata, per quanto in Rete corrano ipotesi e anticipazioni. Le coppie (di amici o innamorati che siano) che abiteranno la Casa quest'anno faranno quindi il loro ingresso, chi pronto a farsi notare subito e chi invece rimanendo sottotraccia per scoprirsi più avanti..



Intanto c'è già qualcuno con il cuore in gola per il primo verdetto che lo riguarderà. Stasera scopriremo infatti chi tra Kevin, Salvatore e Roberto ha fatto breccia nel pubblico e potrà così unirsi agli altri inquilini nella Casa. Mercoledì Grande Fratello ha offerto loro la possibilità di dar voce e corpo a tutte le loro armi migliori, a quello che li rappresenta al meglio, insomma di giocarsi l'ultima carta sfoderando il loro cavallo di battaglia.



Contro ogni previsione, Roberto ha pensato di raccontare a Mary il suo lato più "intimo", l'amore per i bambini e il forte legame che ha instaurato con i suoi piccoli alunni, quelli delle scuole nelle quali ha insegnato educazione fisica. Kevin, invece, ha voluto parlare di sé attraverso tre modi di sfilare: quella più professionale, quella più scherzoa e infine una improvvisata apposta per Mary. Infine Salvatore, che ha disegnato su una lavagnetta un cuore e un sorriso, per lui sono i simboli della "sua" Italia.