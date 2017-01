Grande Fratello 14, in centinaia ai casting di Roma con la Marcuzzi ospite d'onore

La caccia ai concorrenti del "Grande Fratello 14" continua a Roma, dove i casting itineranti fanno tappa il 10 e l'11 luglio. Sin dalle prime ore del mattino, davanti agli Studios in via Tiburtina, 521, si sono presentati centinaia di aspiranti inquilini della Casa più famosa della tv. Hanno sfidato il caldo e la coda per poter sostenere il provino e incontrare l'ospite d'onore della giornata: Alessia Marcuzzi.