Grande Fratello 14, Francesco Facchinetti e un uomo misterioso dentro la Casa

I ragazzi si preparano ad una nuova puntata ricca di novità. Nel settimo appuntamento con il "Grande Fratello 14", infatti, la Casa accoglierà Francesco Facchinetti, protagonista di un "freeze" che spiazzerà i ragazzi. La Porta Rossa si aprirà anche per un uomo misterioso che costringerà un concorrente a fare i conti con il proprio passato portando scompiglio in tutta la Casa.

Questa settimana al televoto ci sono Federica, Rossella e Luigi. Durante la diretta si scoprirà quali dei tre dovrà lasciare la Casa. Resa dei conti invece per Anna e Yuri, che si sono dichiarati ex fidanzati ma che in realtà sono madre e figlio. Dentro la Casa saranno riusciti a mantenere il loro segreto, guadagnandosi così 10.000 euro del montepremi?