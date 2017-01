Grande Fratello 14, casting itineranti in tutta Italia

L'edizione numero 13 di Grande Fratello, conclusasi il 26 maggio scorso con la vittoria di Mirco Petrilli, il giovane contadino di Lariano, ha registrato un ottimo andamento con ascolti superiori alla media di rete e un fortissimo riscontro tra i giovani, e risultati straordinari sul web e i social.



GF13 ha mantenuto per 12 settimane consecutive la leadership assoluta sui social con oltre 1.100.000 tweet complessivi (dominando, durante la diretta del lunedì sera, la classifica dei trend topic con hashtag riguardanti il programma) e 5.500.000 like su Facebook (la pagina ufficiale, può contare oltre 1.700.000 fan).



Da record è stato anche il Grande Fratello digitale con oltre 160 milioni di pagine viste sul sito ufficiale e oltre 1,5 milioni di download per l'App ufficiale, 130 milioni di visioni in live streaming e 100 milioni di video visti sula piattaforma Videomediaset.



Per chi non avesse la possibilità di raggiungere le città in cui si svolgono le selezioni, ci sono anche altre modalità di partecipare. La macchina di Grande Fratello, infatti, non si è mai fermata e, dalla fine della scorsa edizione, sono aperti i casting online. Basta collegarsi e registrarsi al sito www.16mm.it/grande-fratello/, compilare il form presente con il proprio profilo e inviare un video provino seguendo le indicazioni presenti. E' in corso anche lo scouting dei redattori del programma. Decine di infaticabili scouters stanno viaggiando – e continueranno a farlo anche in estate - in tutte le regioni d'Italia e possono fermare chiunque per proporre un provino. Piazze, manifestazioni, festival, spiagge, parchi… ogni luogo può essere raggiunto dall'occhio di GF. Gli indizi per scoprire dove si trovano gli scouters sono pubblicati in tempo reale sui profili ufficiali di GF di Facebook, Twitter e Instagram. Inoltre, nella sezione casting del sito del programma (http://www.grandefratellocasting.it/) continuano a essere aggiornate le tappe dei casting itineranti fatti in tutta Italia – e non solo - dall'agenzia Wobinda, su licenza di Endemol Italia, che proseguiranno per tutta l'estate.