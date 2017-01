Grande Fratello 14, Andrea Cocco porta il Giappone nella Casa

E' finita la permanenza di Andrea Cocco nella Casa del Grande Fratello 14 e l'ex concorrente ha voluto salutare i ragazzi con una serata a tema giapponese. Per cena edamame, i bacelli di soia, accompagnati da uova sode e spaghetti Yakisoba. Gli inquilini ripassano intanto le parole giapponesi imparate in questi giorni e - se dovessero ricordarle tutte - il Gf potrebbe avere una sorpresa per loro...