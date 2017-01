GF14, nella Casa una notte discutendo di sesso e relazioni tra uomini e donne

Nella Casa del " Grande Fratello 14 ", dopo il primo bacio tra Alessandro e Federica , proseguono le prime schermaglie tra gli inquilini per cercare di conoscersi al meglio. La notte è passata discutendo di rapporti tra uomini e donne e di sesso. Mentre la domenica passa tra momenti di relax in piscina e nell'idromassaggio. E intanto tra Simone e Rebecca cresce l'affiatamento.

La notte è passata chiacchierando in salotto , schierati sui divani da una parte gli uomini dall'altro le donne. Tema centrale della discussione è il rapporto tra i due sessi, i ragazzi rispondono a domande del tipo " che donna vi piacerebbe avere accanto? ", "Emancipata o casalinga?". Simone è nervoso, lo fa notare anche la sua compagna di coppia Rebecca , perchè ogni volta che parla i ragazzi si straniscono per il suo modo di "intrattenere" e di "farla lunga" durante le sue risposte. Insomma, si crea una frattura durante il gioco che porta tutti i partecipanti ad allontanarsi. Simone ha poi un confronto con Peppe e Giovanni i quali lo accusano di voler stare sempre troppo al centro dell'attenzione. Più tardi Simone si confida con Rebecca . Tra i due l'intesa sta crescendo e si confrontano sui comportamenti degli altri e sulle eventuali strategie che si delineano nella Casa. "Qui dentro ci sono gli opposti, ci sono le gemelle - dice Simone rivolgendosi a Rebecca -. Tu qui dentro sei la mia mamma acquisita". E lei si commuove.

Dopo le discussioni della notte, arriva il momento di passare la prima domenica all'interno della Casa. Ancora un timido sole scalda il giardino e i ragazzi ne approfittano. Parte una battaglia di gavettoni mentre poi tocca a un po' di attività fisica in piscina, acqua gym per rimanere tonici e quattro chiacchiere in idromassaggio. I ragazzi si conoscono meglio e intanto nascono le prime simpatie e antipatie.