22 ottobre 2015 GF14, festa a sorpresa per Alessandro: baci e torta in faccia per i 33 anni Il romano festeggia il compleanno, ma stasera potrebbe essere eliminato Rebecca e Simone animano il party con un ballo scatenato Rocco Siffredi trascorrerà una notte nella Casa

Festa di compleanno a sorpresa nella Casa del "Grande Fratello 14", dove si festeggiano i 33 anni di Alessandro, con tanto di torta, candeline, spumante e musica dance. Party in piena regola, in cui l'imprenditore si gode la serata e il suo triangolo amoroso, tra baci con Lidia e un incidente con Federica. Mary gli spalma la torta in faccia, mentre Rebecca e Simone ballano scatenati. Stasera uno tra Alessandro, Mary e Simone dovrà lasciare il reality.

leggi dopo slideshow

Alessandro beato tra le donne per il suo compleanno. Se Manfredi si improvvisa cameriere, portando in Casa la torta con 33 candeline, le ragazze organizzano per il coinquilino un trenino e un ballo molto sexy. Tutte stampano le loro labbra sul volto del pugile romano e Lidia provoca il suo ex fidanzato simulando di volerlo baciare sulla bocca, ma scostandosi all'ultimo secondo. L'imprenditore, stuzzicato, il suo bacio se lo va a prendere, cogliendo di sorpresa la gemella bionda.

Federica non fa una piega: balla e canta insieme agli altri inquilini, poi si avvicina ad Alessandro che la prende in braccio e i due finiscono per cadere l'uno sull'altra, con il romano che si sbuccia una mano e un braccio.

Intanto, tra il discorso strappalacrime di Alessandro, che dice di voler bene a tutti i compagni d'avventura, e brindisi a go go, il party nella Casa continua, ma i veri protagonisti sono Rebecca e Simone, che si esibiscono in un ballo scatenato.