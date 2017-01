16 ottobre 2015 GF14: Diego, Antonio e Thiago, tre uomini per Verdiana Lʼinquilina, orfana di Giovanni, avrà una settimana di tempo per decidere quale dei tre aspiranti concorrenti potrà lasciare il Garage ed entrare nella Casa

Diego Ianniello, Antonio Primieri e Thiago Ricci sono i tre nuovi aspiranti inquilini della Casa del "Grande Fratello 14". Per una settimana vivranno nel Garage, poi spetterà a Verdiana decidere chi dei tre potrà entrare nella Casa e sostituire Giovanni, che l'ha lasciata in gioco da sola per proseguire la sua specializzazione in ortopedia. La bella toscana potrà parlare con i tre ragazzi, conoscerli meglio e decidere il loro destino. Intanto, ecco qualche dato su Diego, Antonio e Thiago.

ANTONIO PRIMIERIEtà: 23 anni

Data di nascita: 4 febbraio 1992

Luogo: Assisi

Vive a: Roma

Stato civile: celibe

Altezza: 185 cm

Peso: 73 kg

Occhi: castani

Capelli: castani

Studi effettuati: diploma liceo scientifico

Lavoro: tour operator.



Estroverso e socievole, Antonio vive da due anni a Roma dove lavora per un tour operator. Ha ritmi lavorativi molto intensi, spesso la sera torna a casa stanco e invece di uscire con gli amici preferisce rilassarsi leggendo un buon libro. Si descrive come una ragazzo "onesto, rispettoso e umile, uno che non ama giudicare ma preferisce osservare". E' molto diplomatico e nelle discussioni cerca sempre di trovare un punto d'incontro. Odia le persone che si sentono superiori, la presunzione e la disonestà. Convive con la sorella, di qualche anno più grande. Attualmente è single. Dice che non ha mai avuto una storia importante e non si è mai innamorato, ma non vede l'ora di perdere la testa per qualcuna per capire cosa si prova. Vorrebbe una donna "passionale. L'ideale sarebbe sudamericana, spagnola o siciliana". Ama fare surf, skateboard e snowboard.

DIEGO IANNIELLOEtà: 29 anni

Data di nascita: 7 dicembre 1985

Luogo: Roma

Vive a: Roma

tato civile: celibe

Altezza: 186 cm

Peso: 83 kg

Occhi: azzurri

Capelli: neri

Studi effettuati: diploma

Lavoro: personal trainer e maestro di tennis



Personal trainer, maestro di tennis e quarterback della squadra di Football Americano Grizzlies Roma, Diego è un ragazzo che si definisce "socievole, fedele e affettuoso", ma, alle volte, ha dei dubbi sul suo carattere: "Non capisco se sono un bravo ragazzo che fa il cattivo o un cattivo ragazzo che cerca di fare il bravo". Vive da solo, a Roma, dopo la fine della relazione con la sua ex compagna, con cui ha avuto un figlio che ora ha 5 anni. Pensa che entrare nella Casa di GF sarebbe divertente per uno come lui che è attratto dalle cose insolite.