17 ottobre 2015 GF14, Alessandro e Federica: lite per la nomination poi scoppia la pace Lʼimprenditore è al televoto e prova a mettere in guardia la compagna Intanto Kevin provoca Jessica, dopo le effusioni in piscina

Nell'ultima puntata del "Grande Fratello 14", dal confessionale è emerso un verdetto che ad Alessandro non è piaciuto. L'imprenditore è in nomination insieme a Mary e Simone e ne discute con Federica. L'infermiera crede alle parole degli altri inquilini: "Verdiana dice che siamo stati nominati per esclusione". Il ragazzo prova a metterla in guardia: "Qui tutti giocano, tieni gli occhi aperti". Ne nasce una lite, ma poi sul divano scoppia la pace.

Davanti a Luigi e Manfredi, Alessandro e Federica discutono per mezz'ora della nomination ricevuta, che ha mandato il ragazzo al televoto. "Qui sono tutti giocatori – dice l'imprenditore alla compagna di squadra, avvisandola – Sei riuscita a integrarti, ma le malelingue non smettono di parlare. Te lo dico per il tuo bene". Federica invita dunque Alessandro a fare i nomi, ma lui non si sbottona e resta generico nel suo avviso. L'infermeria lo incalza, poi lancia la stoccata: "Se non volevi andare in nomination perché ci sei andato? Non mi rinfacciare le cose". "Io in nomination ti ci farò mai andare", ribatte lui.

La discussione prosegue per un po', poi i due, rimasti soli sul divano, si chiariscono. "So che le cose che mi dici, le dici per il mio bene, però se c'è qualcosa che non va, dimmelo", dice Federica. "Io non so niente, ma vedo sorrisi e facce. Dei maschi in particolare", risponde Alessandro. E tra una carezza e l'altra, un abbraccio e un bacio, è pace fatta.

Intanto Kevin continua la sua opera di seduzione nei confronti di Jessica, che è combattuta tra la nostalgia del fidanzato e le avances del modello. Riuscirà la gemella mora a non cadere in tentazione?