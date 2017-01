Cristiano Malgioglio: "Al Grande Fratello 14 vi stupirò... anche con il mio ciuffo"

Cristiano, parlaci della nuova avventura televisiva...

Sono curioso e non vedo l'ora di cominciare, per me è una novità assoluta. In genere critico il talento, qui invece mi trovo di fronte a dei personaggi sconosciuti e sarà una bella lotta, chissà cosa ne verrà fuori... Ho anche un po' di paura, devo ammetterlo, ogni volta è un esame, anche se in pochi hanno il coraggio di confessarlo...



Lo guardavi il Gf da Casa?

Spesso, ho anche partecipato nel 2010, ho fatto una incursione nella Casa, mi ricordo che appena sono entrato i ragazzi sono letteralmente impazziti.. E' un programma molto forte, seguitissimo dai giovani e questo mi fa stare bene, spero di essere accattivante.. di mettere un po' di pepe...



Chi ricordi dei ragazzi delle scorse edizioni?

Della prima edizione quasi tutti, da Pietro Taricone, bello e sfortunato, a Marina La Rosa. E poi Luca Argentero e la mia amica Eleonora Daniele, che ha fatto forse una sola puntata e che poi è diventata bravissima... gli altri non mi hanno lasciato nessun segno..



Con Alessia Marcuzzi che rapporto hai?

Dopo Simona Ventura e Mara Venier sono felice di lavorare con un'altra primadonna della tv. E' una ragazza molto forte, bella, professionale. Pensa che mi sarebbe piaciuto lavorare con lei all'Isola dei Famosi... ed eccoci insieme al Gf, le chiederò tanti consigli.



E con Amendola?

E' un bravissimo attore e spero di instaurare un rapporto simpatico con lui, già mi vedo, l'omaccione e la signorina (ride, ndr)...



Avevi detto che non avresti più fatto l'opinionista...

Non volevo più andare in tv a parlare di chi si sposa o divorzia. Non mi piace il gossip... Il Gf invece è un'altra cosa...



Alfonso Signorini l'hai sentito?

Sì, mi ha già dato tanti consigli. E' felice per me. Mi piacerebbe essere alla sua altezza. E' stato un opinionista meraviglioso, sagace e simpatico, divertente senza essere cattivo...



Ai ragazzi cosa consigli?

Di rimanere se stessi, di non fingere perché davanti alle telecamere dura poco. E di non essere troppo aggressivi, l'educazione vince sempre. Al bando anche la volgarità, che mi spaventa.



Malgioglio cantante, ma in tv stai vivendo una nuova vita...

Lo devo soprattutto a Piero Chiambretti. Se non fosse stato per lui adesso non sarei neanche qui a parlare del Gf... E' stato il primo a credere in me regalandomi questa nuova veste. Però resto un cantante e un paroliere. Pensa che mi hanno appena fatto un omaggio bellissimo all'UmbriaEnsemble, il quartetto d'archi ha reinterpretato le mie canzoni in chiave classica. "Gelato al cioccolato" sembrava un brano di Chopin...