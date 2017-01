"Grande Fratello 14", tra Jessica e Federica il contatto è... molto ravvicinato

Jessica si sente brutta e trova subito conforto in Federica, che la rassicura. Poi le due giocano e si divertono a prendersi in giro. Intanto fuori Alessandro e Kevin si allenano sotto la pioggia per mantenersi in forma. E sono molto interessati al giudizio di Federica e Jessica che li commentano guardandoli dalla veranda. Insomma nella Casa si prosegue tra tecniche di seduzione e nuove coppie. Se son rose...