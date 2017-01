"Grande Fratello 14", serata da ritorno al futuro... festa in versione anni 70

Ancora un sabato di festa nella Casa del Grande Fratello 14 . Questa volta i ragazzi hanno fatto un salto nel tempo organizzando un party a tema anni 70. E così ecco gilet, ghirlande di fiori, simboli della pace e così via. Intanto l'atmosfera è propizia per momenti di confidenze. E così Barbara racconta a Rossella il suo desiderio di dormire con Manfredi , mentre Jessica e Kevin ritrovano l'intesa.

Ovviamente in consolle c'è il Grande Fratello, che fa ballare tutti al ritmo della disco music di Aretha Franklin, Village People e Abba, mentre Donna Summer e la sua "Hot Stuff" riscaldano l'ambiente.



Valentina sfodera le sue doti di ballerina professionista e diventa l'anima della festa. I ragazzi non stanno a guardare e provano ad approfittare della situazione: Kevin prova a far colpo sulle ragazze a suon di "mossette", Simone mette in campo tutto il suo sex appeal mentre Alessandro finisce bene presto in mutande.