"Grande Fratello 14", serata anni 50 in Garage per Federica e Simone

Mentre i loro ex inquilini nella Casa del "Grande Fratello 14" pensano che Federica e Simone sono stati eliminati, i due finalisti se la godono in Garage. Per loro è un momento d'oro e per festeggiare hanno avuto la possibilità di viaggiare nel tempo. Ovvero negli anni 50. I due, complici più che mai, vivono l'esperienza da "veri innamorati" al primo appuntamento.