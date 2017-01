9 dicembre 2015 "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK"Il calendario sexy dei ragazzi

Mancano ormai poche ore alla finale del "Grande Fratello 14" e nella Casa, per rilassarsi, i ragazzi si dedicano allo yoga. La tensione è tanta e per "spezzarla" in loro soccorso arriva Jill Cooper. Livio e Alessandro sono agitati e stressati mentre Rebecca, l'unica donna rimasta in Casa, è più tranquilla avendo smorzato l'ansia cucinando. Subito dopo, però, anche in Garage ci si scatena con balli...

"Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga 1 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 2 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 3 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 4 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 5 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 6 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 7 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 8 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" 9 di 9 Olycom Olycom "Grande Fratello 14": sale la tensione per la finale e nella Casa ci si rilassa con lo yoga Ad aiutare i ragazzi ci pensa la bella Jill Cooper e subito dopo tutti scatenati con balli sulle note di "OK" leggi dopo slideshow

Jill aiuta i ragazzi con dei consigli sul benessere fisico e sulla gestione dello stress. I muscoli si rilassano, si chiudono gli occhi, si respira e ci si sente leggeri: la lezione di yoga è servita. In realtà, subito dopo, sia nella Casa sia nel Garage, si è ballato sulle note di "Ok", il nuovo brano dei The Kolors. Alessandro, Rebecca e Livio lo hanno fatto seguendo fedelmente il video della coreografia che Grande Fratello gli ha fatto recapitare. Alessandro è stato il più bravo e ha "insegnato" ai compagni i passi da eseguire.