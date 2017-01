"Grande Fratello 14": Jessica e Kevin, la passione va dal divano alla piscina

Prima l'incomprensione e poi... la passione. Per Kevin e Jessica non solo la discussione seguita alla puntata serale è già stata dimenticata, ma i due ragazzi ormai non fanno che rotolarsi avvinghiati da una parte all'altra della Casa del Grande Fratello 14. Iniziano sul divano, coccolandosi e scambiandosi tenerezze, per proseguire in piscina dove il corpo a corpo diventa decisamente più sensuale...