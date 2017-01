"Grande Fratello 14", il videomessaggio di Simone fa imbestialire Livio

"Non importa se sei arrivato da poco. Tira via la maschera da duro che è in contrasto con il tuo carattere buono. Sii te stesso e prendi una posizione", dice Simone rivolgendosi a Livio . Parole che sembrano più un incitamento che una critica eppure il toscano non la prende bene.

A suo dire, l'invito di Simone nasconde una presa in giro: "E' il sarcasmo che c'è dietro, la presa per il c...o". Manfredi prova a far riflettere il ragazzo: "Non potevi pensare che venivi qui e tutti ti avrebbero detto che sei bravo e bello. Magari chi esce vede cose che non aveva visto qui dentro". Livio non la manda giù: "Io le cose le ho sempre dette in faccia".

Se Manfredi prova a gettare acqua sul fuoco, Alessandro alimenta l'incendio: "Lui le cose le diceva in confessionale. Quando ti dicevo che dovevi stare attento alle persone?". "Ogni sua mossa sembrava legata a un secondo fine", riflette Livio "Lo era", ribadisce Alessandro.