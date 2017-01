"Grande Fratello 14": il calendario sexy dei ragazzi porta gioia nel Garage

Poteva mancare il calendario dalla Casa del "Grande Fratello 14"? No e infatti ci hanno pensato i finalisti nel Garage. Federica preferisce il ruolo di fotografa e immortala Simone, Manfredi e Kevin a torso nudo, davanti all'albero di Natale per realizzare lo sfondo giusto per ogni mese dell'anno. Un set perfetto, tra ironia e risate, anche se tutti aspettano gli scatti sexy della bella salentina. Arriveranno?