"Grande Fratello 14", Federica insinua: "Alessandro mi provoca"

Certe cotte sono come certi amori, fanno die giri enormi e poi ritornano. E' il caso di Federica e Alessandro. La prima coppia a dare scandalo nella Casa "Grande Fratello 14". Dopo l'uscita di Valentina, infatti, pare che il playboy si sia riavvicinato alla bella salernitana. A raccontarlo è proprio lei all'amica Jessica: "E' molto più carino e gentile con me, sono confusa ma non voglio ricadere in tentazione".