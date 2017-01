8 settembre 2015 "Grande Fratello 14", Alessia Marcuzzi pronta a riaprire la Casa Lunedì 21 settembre alle 21.10 su Canale 5 via alla 14esima edizione del reality: si entra in coppia e ci sarà una "dependance" nel centro di Roma. Claudio Amendola opinionista in studio Tweet google 0 Invia ad un amico

14:59 - E' ufficiale: lunedì 21 settembre alle 21.10 su Canale 5 parte la 14esima edizione del "Grande Fratello". Al timone, come sempre, Alessia Marcuzzi, con tante novità, come spiega la stessa conduttrice a "Tv Sorrisi e Canzoni". "Per la prima volta i concorrenti potranno partecipare solo in coppia e ci sarà una seconda Casa nel centro di Roma", racconta. Claudio Amendola è invece il primo opinionista in studio.

"Ma a vincere i 250 mila euro in gettoni d'oro sarà sempre e soltanto uno - puntualizza Alessia - quindi anche all'interno di ogni gruppo i rapporti saranno particolari". I concorrenti saranno circa 18, tra i 20 e i 40 anni, di diversa estrazione sociale e provenienti da tutta Italia: metà uomini e metà donne. "La casa sarà più grande rispetto alla scorsa edizione - prosegue la Marcuzzi - meno colorata e più vicina al mio gusto. Ci saranno due camere da letto e come sempre un solo bagno, senza chiave. E due stanze segrete".



Non solo. Come anticipa il settimanale, ci sarà una seconda casa nel centro di Roma, utilizzata solo nelle fasi iniziali del programma. E gli opinionisti? "Forse più di uno - risponde la conduttrice - avrò bisogno di una spalla che mi aiuti a bilanciare la mia attitudine materna". Il primo, confermato, è l'attore e regista romano Claudio Amendola, il secondo sarà rivelato nei prossimi giorni.