"GF14", tra Lidia e Alessandro riesplode la passione con l'approvazione di Federica

Nella Casa del " Grande Fratello 14 " Lidia e Alessandro non hanno vissuto un rapporto idilliaco. I due si erano lasciati e quando si sono ritrovati nel reality si sono stuzzicati con ripicche e gelosie. Ma tutto è bene quel che finisce bene: la coppia si è riunita ed è più felice che mai. Tanto che postano foto social in cui nascondono i loro sentimenti e anzi cinguettano "l'amore". Per la gioia dei fan.

L'aitante imprenditore non ha resistito alle tentazioni e ha flirtato con Federica e Desiree ed è rimasto affascinato anche da Valentina. Ma l'amore non è bello se non è litigarello, e anche se Lidia ha più volte giurato di non essere più innamorata, alla fine i due sono tornati insieme. Intanto la vincitrice del reality, Federica, ha recentemente dichiarato al settimanale Vero: "Mi sono fatta da parte, l'amore vero va incoraggiato".