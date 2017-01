"GF 14": Mary e Giovanni, la passione continua anche fuori dalla Casa

La storia tra Mary Falconieri e Giovanni Angiolini era nata come un flirt, uno dei tanti che nascono e si spengono al "Grande Fratello". Pian piano però, i sentimenti e l'attrazione reciproca hanno preso il sopravvento e tra la studentessa di Scienze infermieristiche e il bel chirurgo è scoppiato l'amore. Il vero amore, stando a quanto i due raccontano.



Finita l'esperienza nella Casa che li ha fatti incontrare, Mary e Giovanni hanno iniziato a convivere a casa di lui a Sassari, dove il chirurgo lavora in attesa di trasferirsi a Milano. Lì vorrebbe far fare un salto di qualità alla sua carriera professionale e magari conciliare la sala operatoria con qualche lavoro nel mondo dello spettacolo. Mary invece deve completare gli studi, prima di entrare in corsia, ma il desiderio della coppia e quello di creare insieme una famiglia e avere dei figli. Con la benedizione dei rispettivi genitori.



Tra gli scatti del loro amore, davanti a scenari incantati tra Sardegna, Roma e Milano, spuntano anche quelli dei viaggi per conoscere le rispettive famiglie. Così, tra Sassari, città di lui, e Nardò, città di lei, l'amore tra Giovanni e Mary prende il volo. Con buona pace di chi insinuava che il loro legame fosse costruito ad arte per tentare di restare a lungo nella Casa del GF.