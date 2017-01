5 febbraio 2014 Pietro Taricone, l'indimenticabile guerriero avrebbe compiuto 40 anni E' stata la prima star del Grande Fratello: è morto il 29 giugno del 2010 dopo un incidente con il paracadute Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Latin-lover e intellettuale, fu la prima star del Grande Fratello. Era il 2000 quando dalla famosa porta rossa entrò Pietro Taricone. Il guerriero di Caserta il 29 giugno del 2010 è scomparso improvvisamente durante un lancio in paracadute: oggi avrebbe compiuto 40 anni. Negli anni è riuscito a diventare un attore affermato e ha coronato il sogno di diventare papà di Sophie, nata dall'unione con Kasia Smutniak.

Occhi di ghiaccio e fisico palestrato, Pietro aveva conquistato il pubblico grazie ai modi gentili e alla sincerità. Proprio per questo, anche se alla fine non aveva vinto, era stato eletto all'unanimità il vincitore morale della prima edizione del reality famoso per il suo flirt con Cristina Plevani e i giochi con la "gatta morta" Marina La Rosa.



Dopo il Gf la sua carriera è decollata: in tv si è fatto notare nelle serie "Distretto di polizia 3" e "Tutti pazzi per amore", al cinema ha recitato anche in film importanti come "Ricordati di me" di Gabriele Muccino e "Maradona - La mano de Dios" di Marco Risi. Fino alla drammatica mattina del 28 giugno 2010, quando a cuasa di un incidente in volo viene ricoverato a terni in condizioni gravissime. Morirà la notte del 29, lasciando un grande vuoto nel mondo dello showbiz.