Tutte in doccia, quando il Grande Fratello si fa hot

14:40 - Le docce hot della prosperosa Cristina Del Basso hanno fatto storia al "Grande Fratello", ma durante le dodici edizioni del reality sono tantissime le fanciulle immortalate sotto l'acqua bollente. Da Raffaella Fico, Floriana (spesso in topless) a Veronica Ciardi, Laura Torrisi e Melita Toniolo. Fino alle edizioni più recenti con Enrica, Ilaria e Martina. Appuntamento con la nuova edizione in prima serata su Canale 5 il 3 marzo.

Lunedì 3 marzo in prima serata su Canale 5 riparte il tanto atteso reality dopo lo stop di un anno. E sicuramente lo show condotto per l'ottavo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi regalerà nuovi personaggi bizzarri e sensuali concorrenti. In attesa di conoscere le nuove ragazze, abbiamo sfogliato l'album del Grande Fratello sotto la doccia. Le sorprese, con qualche topless non del tutto involontario, non sono mancate.