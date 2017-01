Serena Garitta e la simpatia travolgente nella Casa del Grande Fratello 4

13:59 - Spumeggiante, sempre con il sorriso sulle labbra, divertente. Sono passati dieci anni da quando Serena Garitta ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello, con il 63 per cento dei voti, tanto che su Twitter ha postato una foto con tanto di candelina. Tutti la ricordano per la simpatia travolgente, nel frattempo è diventata inviata di punta nei programmi di Barbara d'Urso. Intanto lunedì 3 marzo riparte il Grande Fratello 13 in prima serata su Canale 5.

Era il 2004, una edizione che regalò molti personaggi amati dal pubblico. Serena ebbe la meglio su Patrick e Katia Pedrotti, che si classificarono secondo e terza. Oggi la Garitta lavora ancora in tv, sempre radiosa, anche se dal punto di vista sentimentale non è stata molto fortunata. All'inizio dell'anno è finita infatti una storia d'amore molto importante, che l'ha segnata: "Il mio compagno è andato via di casa dopo una violenta lite, stavamo insieme da quattro anni, ma forse è meglio così", ha raccontato.