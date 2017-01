Roberto Mercandalli, il "cumenda" sciupafemmine del Grande Fratello 8

10:22 - Nell'attesa di vedere i personaggi che ci regalerà il Grande Fratello 13, in onda su Canale 5 dal 3 marzo, ecco uno volti storici del reality. Roberto Mercandalli è passato alla storia come il "cumenda", per via dell'accento meneghino e gli atteggiamenti da gran uomo di mondo. Prima di entrare nella Casa aveva giurato amore eterno alla fidanzata storica Elena, ma durante la reclusione diventò intimo con Lina.

Durante l'ottava edizione del Gf il Cumenda tradì la fidanzata Elena con un'altra concorrente, Lina. Quest'ultima, per aver ceduto al fascino di Roberto, rischiò addirittura l'espulsione dall'Ordine dei Medici. Nonostante questo il bel milanese la allontanò presto da sé per cercare di riconquistare la sua Elena, che intanto lo aveva lasciato.



Per lui le scappatelle sono proseguire anche fuori dalla Casa. Nel 2009 ha infatti sposato Manuela Rocco, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", ma il matrimonio è naufragato nel 2012 a causa dei continui tradimenti da parte sua. Archiviato il divorzio, ora il "cumenda" sembra essere di nuovo innamorato e da circa un anno si frequenta con la bella 26enne Valentina Bandi.