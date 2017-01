18 febbraio 2014 Patrick Pugliese, da dongiovanni a papà premuroso grazie al Grande Fratello 12 Nella Casa ha conosciuto Martina Pascutti, con cui ha avuto il piccolo Leone Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - La nuova edizione partirà il prossimo 3 marzo in prima serata su Canale 5 e forse per qualcuno degli inquilini sarà l'occasione giusta per trovare l'anima gemella. E' quello che è successo a Patrick Pugliese, che durante il Gf 12 ha smesso di correre dietro alle ragazze grazie all'incontro con Martina Pascutti. Dopo essersi innamorati dentro la Casa, i due hanno continuato a frequentarsi anche fuori e lo scorso agosto sono diventati genitori del piccolo Leone.

Grazie alla sua personalità spumeggiante, Patrick ha avuto la fortuna di partecipare al Gf per ben due volte. Nel 2004 come concorrente normale (classificandosi secondo), mentre nell'edizione del 2012 è entrato nella Casa in qualità di "guest star", insieme agli altri due ex gieffini Cristina Del Basso e Ferdinando Giordano.



Dentro la Casa si divertiva a coccolare e corteggiare le ragazze, fino a quando non ha incontrato la bella Martina Proscutti che gli ha fatto mettere la testa a posto. La coppia si è innamorata giorno dopo giorno, sotto l'occhio attento delle telecamere, e la relazione è proseguita anche fuori dal programma. Dopo essersi fidanzati ufficialmente, lo scorso agosto i gieffini sono diventati genitori del loro primo figlio, Leone.