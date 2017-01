Mediaset Connect, per vivere in modo interattivo il "Grande Fratello 13"

13:50 - Con l'edizione 2014, in onda da lunedì 3 marzo, il Grande Fratello si tinge di nuovi colori grazie a Mediaset Connect. Lo scenario partecipativo dello spettatore viene amplificato attraverso un'applicazione gratuita che accompagna la visione del programma televisivo fornendo allo spettatore contenuti speciali ed elementi di ingaggio e che consente a tutti gli appassionati di restare sempre informati sugli ultimi avvenimenti della Casa così come seguire real time la vita dei concorrenti in ogni momento della giornata.

L'utente/spettatore diventa protagonista attivo del programma attraverso le dinamiche interattive dei contenuti proposti dall'applicazione che offre alla community di fan la possibilità di far sentire la propria voce e le proprie opinioni e, ancora più interessante, l'occasione di diventare veri e propri autori del programma.



Attraverso l’applicazione lo spettatore avrà la possibilità di:

- seguire in diretta lo streaming video dalla Casa 24 ore al giorno e con la possibilità di scegliere tra 2 regie differenti

- votare per l’eliminazione di un concorrente e per la classifica del preferito - esprimere pareri e opinioni sugli accadimenti della Casa

- determinare alcune dinamiche della Casa rispondendo ai sondaggi “Decidi tu”

- consultare News, Video, Schede Personaggio e Fotogallery



La vera novità di questa edizione del Grande Fratello è rappresentata dalla modalità "Second Screen", momento in cui i contenuti caratteristici dell’applicazione si arricchiscono di elementi di interazione diretta con la puntata televisiva. Durante il prime time settimanale e durante la messa in onda del day time quotidiano, l’applicazione si affianca alla programmazione televisiva: lo spettatore che accende Mediaset Connect potrà giocare con il Grande Fratello e i suoi protagonisti, fruire di contenuti esclusivi e influenzare le vicende interne alla Casa determinando così la narrazione del format. Alcune delle tipologie di contenuto che lo spettatore potrà fruire sull’app Mediaset Connect durante il messa in onda televisiva del programma:



• CONTENUTI ESCLUSIVI: Video, foto, news inediti ed esclusivi per scoprire retroscena e situazioni mai viste in tv, e per approfondire la conoscenza dei protagonisti del Grande Fratello 13

• PREDICTION: Giochi per divertirsi a prevedere gli esiti di nomination, prove, accadimenti

• QUIZ: Domande per mettere alla prova la propria conoscenza del Grande Fratello

• DI' LA TUA: Sondaggi per esprimere il proprio parere riguardo a situazioni e personaggi

• LIKING TOOL: Gioco dinamico e divertente per... “farsi sentire”

• SOCIAL: Interazione con i Social Ufficiali del programma e condivisione di elementi di gioco sul proprio profilo



L'applicazione si può scaricare gratuitamente da www.mediasetconnect.it