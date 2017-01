Mauro Marin trionfatore del Grande Fratello 10

13:59 - E' uno dei personaggi più amati del "Grande Fratello". Mauro Marin, ex salumiere di Castelfranco Veneto, conquistò tutti nella decima edizione del reality per il carattere estroverso. Ma allo stesso tempo fragile. Negli anni si è messo anche alla prova come cantante, tanto che nel 2010 ha lanciato il tormentone "Din Don Dan". Intanto lunedì 3 marzo riparte il Grande Fratello 13 in prima serata su Canale 5.

Appena uscito dalla Casa, Mauro intervistato proprio da Tgcom ebbe un malore in diretta. In quel caso fu lo stress, ma Marin con i problemi seri di salute ci convive da anni. Tanto che fu lo stesso vincitore a confessare a "Chi" di essere stato "ricoverato più volte in reparti psichiatrici per disturbi bipolari". Ma lui, proprio in merito a questo argomento, ci tiene a mandare un messaggio positivo: "In Italia sono migliaia quelli che soffrono di disturbi bipolari - dice a Tgcom24 - ma per fortuna nel 2014 ci si può curare e conviverci benissimo".



Mauro ha un carattere forte e ancora oggi è molto amato dai fan del Gf, tanto che come si legge dalla sua pagina Facebook, è il protagonista di molte serate in discoteca. Proprio per questo, nonostante abbia ripreso una vita normale lavorando, un pensiero al mondo dello spettacolo rimane ancora acceso.