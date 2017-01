8 marzo 2014 Le ragazze del Gf 13 si sfidano a suon di addominali e lati B Le donne delle Casa approfittano del primo sole per allenarsi in piscina Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - Dopo i ragazzi, che avevano messo in mostra i muscoli più o meno definiti, ora anche le donne della Casa del Grande Fratello 13 si sono concesse una sessione di fitness all'aperto. Angela, Francesca, Greta e Chicca hanno infatti approfittato del primo sole per allenarsi in piscina sfoggiando i loro bikini. La più atletica di tutte è stata Greta, che a bordo vasca si è cimentata in cicli di flessione e piegamenti.