Grande Fratello, Eleonora Daniele dal confessionale alla conduzione tv

Aveva 25 anni, lavorava in banca ed era reduce da qualche esperienza nel mondo dello spettacolo. Single, dopo una convivenza di due anni, Eleonora Daniele tentava il tutto per tutto al "Grande Fratello 2". Amava il pattinaggio e la danza, eliminata già alla prima puntata (è rientrata dopo l'abbandono di una concorrente) ha lasciato il reality alla decima puntata con il 44% dei voti. Si è rifatta nel tempo, visto che adesso è una conduttrice tv affermata.

"Egoista, volubile, disordinata" erano i difetti che si attribuiva. Solare, estroversa e carina, i pregi. Amava il pattinaggio e la danza, nella Casa legò con Tati e Lalla e litigava spesso con Flavio e Alessandro. Fu a lungo corteggiata da "Medioman" Francesco Gaiardelli, ma il vero feeling scattò con il conte Filippo Nardi. Adesso Eleonora di anni ne ha 37, vive da dieci anni sempre con lo stesso compagno e sta per sposarsi. Sono rare le interviste in cui parla dell'esperienza al Grande Fratello, che però le è servita come trampolino di lancio.