Grande Fratello amarcord: ecco il simpatico pizzaiolo Salvo Veneziano

09:28 - Si avvicina l'inizio della 13esima edizione del Grande Fratello, che sarà condotto su Canale 5 in prima serata ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Alcuni personaggi sono rimasti nella memoria dei telespettatori italiani come Salvo Veneziano della prima edizione. Il simpatico pizzaiolo siciliano, entrò nella Casa più spiata d'Italia, incoraggiato dalla moglie Giusy.

Nonostante fosse sempre pronto a scherzare con gli altri inquilini, durante i 100 giorni Salvo attraversò momenti particolarmente difficili per via della lontananza dalla sua famiglia. Il pubblico, però, lo premiò facendolo arrivare tra i finalisti.



Salvo grazie ai soldi guadagnati con la popolarità, tra ospitate in tv e serate in discoteca, negli anni ha trasformato e rilanciato ben diciassette pizzerie.