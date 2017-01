Grande Fratello 13, Verissimo svela le prime immagini della Casa

11:20 - Durante l'ultima puntata di "Verissimo", Alessia Marcuzzi in collegamento da Cinecittà ha mostrato a Silvia Toffanin e ai telespettatori alcune immagini del nuovo studio e soprattutto i locali della nuova Casa di "Grande Fratello 13", al via in prima serata su Canale 5 dal 3 marzo.

Ottimi ascolti su Canale 5 per Verissimo che, con 2.414.000 telespettatori e una share commerciale del 17.42% si conferma ancora una volta il programma più seguito della sua fascia d'ascolto. Alle ore 18.33, il talk show condotto da Silvia Toffanin ha raggiunto un picco d'ascolto di 3.216.000 telespettatori.