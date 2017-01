23 aprile 2014 Grande Fratello 13, tra Chicca e Giovanni è improvvisamente finito l'idillio Dopo il gioco delle coppie di lunedì sera il rapporto tra i due si è raffreddato. Anche tra Diletta e Roberto c'è qualche momento di tensione a causa della gelosia di lei Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:50 - Dopo la puntata di lunedì, che ha visto l'eliminazione di Valentina, all'interno della Casa del "Grande Fratello 13" sembra incrinarsi qualcosa in alcune delle coppie che si sono formate. Tra Chicca e Giovanni sembrano sorgere i primi dubbi su quale sarà il futuro e se sia giusto continuare a investire in questo rapporto, mentre Diletta e Roberto hanno avuto una discussione dove lei lo ha accusato di avere suscitato aspettative in Veronica.

Sarà stato l'effetto del gioco delle coppie proposto da Vladimir nel corso della puntata, che ha evidenziato un'affinità a dir poco approssimativa. Fatto sta che all'indomani almeno due delle tre coppie che hanno tenuto banco negli ultimi giorni si trovano a fronteggiare inaspettati momenti di tensione.



E se Diletta e Roberto devono fronteggiare giusto qualche screzio dovuto più che altro alla gelosia di lei, per Chicca e Giovanni le cose sembrano davvero compromesse. Anche gli altri abitanti della Casa si sono accorti che qualcosa non va. Angela e Roberto chiacchierano della cosa in giardino e il ragazzo romano non lesina critiche per come è stato portato avanti il rapporto d'amore tra Giovanni e Chicca, soprattutto verso di lei colpevole di "esagerare troppo con le parole" riguardo alla sua volontà di avere un figlio da Giovanni.



E proprio riguardo questo argomento Chicca si lascia andare in una chiacchierata con Diletta, spiegando che probabilmente Giovanni è rimasto scioccato da alcune risposte nel corso del gioco della coppie e questo ne ha raffreddato gli atteggiamenti, facendogli tirare il freno a mano. D'altro canto, spiega Chicca all'amica, "è naturale pensare al futuro e nel mio futuro c'è un forte desiderio di maternità".