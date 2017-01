6 marzo 2014 Grande Fratello 13, tra Armando e Chicca il flirt passa dalla doccia al pennello Tra i due il feeling è sempre più evidente e ogni occasione è buona per scherzare e stare insieme. La ragazza in compenso ha il primo screzio con Modestina Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:41 - Primi movimenti all'interno della Casa del Grande Fratello 13. Tra Chicca e Armando (con il fratello unico uomo ammesso alla corte delle donzelle) il feeling è sempre più evidente e i due passano il tempo insieme. Una doccia è l'occasione giusta per scherzare e flirtare e poi, al momento di realizzare un ritratto, lui sceglie come modella lei. Chicca non ha la stessa sintonia con Modestina: tra le due le prime scintille di questa edizione.

A Francesca non è andato giù in particolar modo come Modestina non abbia preso in considerazione la sua opinione al momento di discutere sulla spesa settimanale. La ragazza siciliana non sembra preoccuparsi particolarmente dei rimbrotti e in compenso mostra alla coinquiline una delle sue doti nascoste: la voce. E che voce! Infatti Modestina durante una cantata di gruppo, dopo un'iniziale ritrosia per la timidezza, si lancia in una versione di "Dedicato" di Loredana Bertè nella quale mostra tutta la sua bravura.