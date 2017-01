14 marzo 2014 Grande Fratello 13, sotto la doccia Veronica fa la beata tra gli uomini Serata vivace nella Casa, con un toga party che finisce con gli inquilini prima in piscina e poi nella doccia, dove Veronica fa l'unica donna in un gruppo di maschi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:24 - Nottata decisamente vivace nella Casa del Grande Fratello 13. I ragazzi si sono lanciati in un toga party che ha eccitato gli animi: balli, divertimenti e approcci. In particolare Chicca e Roberto sembrano molto attratti. E poi tutti in piscina e quindi nella doccia. Veronica si butta sotto l'acqua insieme a un gruppo di soli maschi e tra strusci e spintarelle, il feeling (soprattutto per Mirco)... cresce.

Una serata perfetta per eccitare gli animi. I ragazzi hanno mangiato, bevuto e ballato in "perfetta" tenuta da antichi romani. Poi una volta scoperto che la piscina era fornita di acqua calda non ci hanno pensato due volte prima di buttarsi per un bel bagno.



E dopo il bagno è arrivata... la doccia. Veronica, sotto l'acqua con i tacchi alti, non si è fatta problemi a essere l'unica donzella in mezzo a tutti maschi. Anzi, è parsa divertirsi molto, come del resto Mirco...



Tra i due la sintonia è evidente e ormai pare essere scattato il conto alla rovescia per quando accadrà qualcosa. Altra coppia in via di formazione è quella composta da Chicca e Roberto: durante il party i due si sono lanciati in un ballo sfrenato che si è trasformato ben presto in un momento sexy.