Grande Fratello 13, Pio e Amedeo ultras speciali dentro la Casa

Dunque oltre all'eliminazione, si preannunciano sviluppi interessanti della prima settimana con i ragazzi e le ragazze riuniti nella Casa. Primi approcci amorosi, discussioni e nuove alleanze. Imperdibili le immagini del “Toga party” organizzato per i 18 ragazzi dal Grande Fratello. Nel corso della puntata si sposterà la lente di ingrandimento su una delle concorrenti, Mia, e su un suo lato privato, rimasto fino ad ora “segreto”; Manuela Arcuri, opinionista dell'edizione, sarà la protagonista di una lezione di seduzione per uno dei ragazzi della Casa: Mirko.



Nuovi record per il Grande Fratello 13 - Le prime due puntate serali del reality hanno realizzato ascolti superiori alla media di rete e, nel corso dell'ultima settimana, gli appuntamenti quotidiani hanno stabilito nuovi record: +9% per il day time su Italia1; share record del 29.34% (33.47% sul target commerciale) per la striscia quotidiana su Canale 5.



Boom sui social tra video e App - Il risultato più sorprendente riguarda in mondo online e social in cui “Grande Fratello” raggiunge numeri imparagonabili con gli altri programmi televisivi in onda su qualsiasi piattaforma: +10.000 follower su Twitter con 3.500.000 di video visti durante la settimana è il programma leader della piattaforma VideoMediaset; 20 milioni di pagine viste sul sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it; oltre 900.000 download dell'App ufficiale GF13; 350.000 download per l'app di gioco “Grande Fratello 13 – The Game” e podio nella classifica delle applicazioni free



Successo per lo streaming online - 1.400.000 visioni in live streaming, il triplo rispetto alla prima puntata (+204%). I video visti online durante la puntata sono raddoppiati arrivando a 770.000 (+97%) gli utenti connessi in diretta all'App Mediaset Connect erano 270.000 (+59%). Una web-performance complessiva che ridefinisce le aspettative circa gli stili di vita e la composizione socio-culturale del pubblico di "Grande Fratello" 2014.