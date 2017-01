Grande Fratello 13, Mario Balotelli tifa per Samba

19:20 - Appena lo ha visto nella Casa del Grande Fratello 13 si è schierato dalla sua parte senza pensarci due volte. Mario Balotelli tifa per Samba, il ragazzo africano che faceva il vù cumprà ed è stato adottato da una famiglia pugliese. L'attaccante del Milan ha infatti cinguettato su Twitter: "Allora se Samba non vince il Grande Fratello Mario Balotelli entrerà nella casa a protestare. Dai Samba frateeeee!".

Samba ha 33 anni arriva dal Senegal, vive ad Altamura, e nela Casa è entrato con un motto che è subito piaciuto a SuperMario: "Non c'è black senza white". D'altronde Samba e Mario hanno una storia simile. Entrambi adottati da una famiglia italiana, sanno benissimo cosa sia la povertà. Per questo Mario ha deciso di schierarsi subito dalla sua parte e non sarà l'unico.