Grande Fratello 13, le prime docce sexy

10:21 - Chicca e Angela danno il via alle prime docce sexy nella Casa del "Grande Fratello 13". La prima, impiegata di banca, si lava in bikini bianco davanti alle coinquiline. La seconda, disoccupata, definita Bridget Jones da Alessia Marcuzzi, mette subito in mostra tatuaggi e seno prosperoso e soprattutto regala uno sketch divertente con il fratello papillon Armando. Che sia già amore?

Angela infatti entra nel reality dopo una delusione d'amore, Armando invece è single e con il fratello Giuseppe (sposato) è l'unico uomo ammesso nella Casa con le ragazze, gli altri compagni invece sono ancora “imprigionati” in Cantina. Bene, Armando e Angela fanno la loro prima doccia insieme, con la milanese che prova persino a lavargli la schiena tra applausi e risate generali. Ormai il ghiaccio si è rotto, al Grande Fratello 13 arrivano le prime complicità. E siamo solo all'inizio.