Grande Fratello 13, il primo eliminato è il "litigioso" Michele

15:11 - Il primo eliminato della tredicesima edizione del "Grande Fratello" è Michele. Che come ricorda l'opinionista Manuela Arcuri, sconta le liti nella Casa con gli altri inquilini. Modestina è salva a sorpresa. I comici Pio e Amedeo regalano momenti divertenti con i loro cori sarcastici. In nomination finiscono 4 donne: Francesca (7 voti), Chicca, Mia e Veronica (5). Le donne hanno votato le donne. E come sottolinea Alessia Marcuzzi, "non sanno fare squadra".

Una sorpresa per Mirco - Manuela Arcuri è pronta a entrare nella Casa per fare una sorpresa a Mirco, che è un suo grandissimo fan, e regalerà delle lezioni di seduzione e consigli. Mentre Pio e Amedeo, in versione "ultras", sono già posizionati per fare la loro incursione. Mirco viene chiamato nel Confessionale, dove, appunto è pronta la sorpresa per lui: ovvero incontrare la Arcuri, la donna della sua vita. Visto che nella Casa ci ha provato un po' con tutte le ragazze ma con scarsi risultati, Manuela ha il compito di istruirlo: "Complimenti, anche incinta sei bellissima", le dice quando la vede. "Non puoi fare il farfallone con tutte, ma ne devi scegliere una", gli consiglia Manuela che gli regala anche un cesto di pomodori.



Prime liti tra donne - Alessia si rivolge alle ragazze, non è contenta del loro comportamento: "Sembra quasi che vi odiate", le rimprovera. Soprattutto perché le liti sono nate per i turni legati alle pulizie. Francesca cerca di difendersi, mentre Veronica, entrata per ultima, si sente "poco amata": "Ho avuto giorni difficilissimi". Poi la Marcuzzi chiede a tutti chi vorrebbero fuori dalla Casa tra Modestina e Michele. E i ragazzi, naturalmente, si dividono. Tra i due nominati, i ragazzi "salvano" il Dj Michele perché Modestina "è troppo riservata".



Chicca gioca con tutti - Chicca in questa settimana ha giocato a sedurre tutti i ragazzi della Casa. "Mi sento libera e voglio fare tutto quello che voglio", ha detto appena entrata nella Casa la milanese. E non si è smentita: "Sono stata me stessa, senza fare male a nessuno, sono coerente, la cosa più bella è quando riesci ad avere delle emozioni e le esprimi come meglio credi". Le ragazze si coalizzano contro di lei e in diretta vengono mostrate a Chicca i video con le critiche delle inquiline. Anche Andrea critica l'atteggiamento della milanese: "Non può giocare con tutti", per Giovanni invece è "tutto un po' complicato, ha un atteggiamento provocante".



Pio e Amedeo ultras scatenati - In studio arrivano quindi gli ultras Pio e Amedeo e prendono di mira la presentatrice Alessia Marcuzzi. Poi concentrano la loro attenzione su Manuela Arcuri al grido di: "Allattaci tu". Ma non è finita qui, la missione dei comici è quella di raggiungere la Casa. Quando la raggiungono creano scompiglio tra i ragazzi che gradiscono l'incursione e si uniscono ai loro cori. Gioia, motti, slogan, con Veronica che viene subito presa di mira per l'abuso di "botulino". Che però non la prende bene e si sfoga in studio. Pio e Amedeo non risparmiano neppure Samba che finisce persino a terra. I comici promuovono il nuovo film "Amici come noi", nelle sale dal 20 marzo. E abbracciati a Mirco salutano Alessia e tutti i ragazzi.



Mia racconta la sua storia - Scorrono le immagini con Mia in lacrime che ricorda di quando era cicciottella e i ragazzi non la consideravano. Le inquiline le fanno forza e lei regala delle perle di saggezza a tutte le ragazze che si trovano a disagio con il proprio corpo: "La salita è dura, ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico". "Non ti devi vergognare di fare la doccia con gli altri", le dice Alessia. Che poi le raccomanda: "Quei mostri non devono tornare più". Per Mia c'è anche una sorpresa: le sorelle che dall'altra parte della Casa la invitano ad accettarsi così come è: "La salita è finita". Poi Mia consiglia le ragazze che come lei hanno problemi con la bilancia: "Mettetevi in gioco e credete fino all'ultimo, ce la potete fare". Intanto viene chiuso il televoto.



Michele deve lasciare la Casa - Tra Modestina e Michele deve abbandonare la Casa del Grande Fratello: Michele. Che sconta, come ha ricordato Manuela Arcuri, le liti durante la settimana. Modestina dunque è salva: "Grazie a tutti quelli che mi hanno votato". Dopo un po' di tempo Michele arriva in studio e non nasconde la sua delusione: "Nella Casa sono tutti falsi, io ero l'unico vero e sono stato punito, Modestina non faceva altro che guardarsi allo specchio...".



Lo scherzo a Veronica - Intanto ripartono subito le nomination. Nel Confessionale viene fatto uno scherzo a Veronica, che è convinta che Mirco sia un nobile e non un contadino come tutti sanno e la Marcuzzi le fa credere che ha ragione mostrandole la foto di un castello e chiedendole di mantenere il segreto con i ragazzi. Lei accetta.



La prova settimanale viene superata - La prova da superare è il rumorometro, Samba e Veronica devono mordere un grissino fino a raggiungere le loro labbra senza romperlo e senza fare troppo rumore. E superano la prova. Mirco deve farsi fare la ceretta da Chicca e ci riesce: anche questa prova viene superata. Atri 200 euro. Nella Casa questa settimana si mangia. Francesca, Chicca, Mia e Veronica in nomination - Le donne votano le donne. E la presentatrice sottolinea che "non riescono davvero a fare squadra". Gli uomini, invece, più furbi si sono coalizzati. Così a raccogliere più voti sono le "vamp" della Casa: Francesca (7), Chicca (5), Mia (5) e la new entry Veronica (5). Una bella gara tra donne: chi la spunterà?