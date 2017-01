Grande Fratello 13, i ragazzi della Casa si spogliano... ma solo per sport

17:36 - I tredici concorrenti della tredicesima edizione del "Grande Fratello" sono divisi in due gruppi. Le ragazze stanno nella Casa vera e propria assieme ai fratelli papillon" mentre i ragazzi sono in cantina, trasformata in una vera e propria caserma. Il "generale" Michele ha sottoposto gli inquilini a un duro allenamento. Dopo le docce sexy, ecco i primi "nudi" dei ragazzi.