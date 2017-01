10:04 - Dopo le docce, i momenti hot nella Casa del "Grande Fratello 13" si gustano in piscina. Veronica è la new entry del reality e Mirco dopo la "punizione" in cantina si scatena con un corteggiamento serrato. Il contadino marca stretto la bella platinata, la avvinghia, la cerca, si struscia e lei sembra cedere alle avances. Sono solo giochi di seduzione o si piacciono davvero?

Intanto grandi manovre nella Casa. Con Andrea nel mirino. Che prima corteggia Chicca, poi ammette che non "fa per lui". E che delude l'amico Michele, in nomination con Modestina. Michele infatti vuole che Andrea capisca quanto è dispiaciuto e lo affronta in una sorta di resa dei conti tra l'ingegnere-dj di Senigallia e il bolognese. Dopo un giorno passato a inseguirlo lungo tutto il perimetro della casa finalmente Michele bracca in giardino Andrea e lo costringe a confrontarsi. I toni rimangono civili e Andrea spiega il perché della sua decisione: ma a Michele proprio non va giù.