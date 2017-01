Grande Fratello 13: Fabio e Veronica new entry, Michele e Modestina in nomination

14:03 - Il secondo appuntamento col "Grande Fratello 13" in diretta su Canale 5 ha riservato tante sorprese. Due le new entry: Fabio di Roma e Veronica, la hostess che ha lavorato per Playboy Usa. Per la prima volta il gruppo, diviso tra "Casa" e "Cantina", si è riunito e i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere le compagne. Sembra sia scoccata la scintilla tra Andrea e Chicca. Mirco è pazzo di Greta. Modestina e Michele in nomination.

Giovanni, Michele, Samba e Andrea, le prime scelte delle ragazze per l'ingresso in Casa - Le ragazze, dopo aver osservato attentamente questa settimana i ragazzi reclusi in cantina, hanno deciso che qualcuno salirà in casa. Le prime scelte sono state Giovanni e Michele. Quest'ultimo è entrato in tuta per buttarsi in piscina ed estrarre una bottiglia di champagne per festeggiare.



Andrea il terzo incomodo tra Chicca e Armando - C'è stato molto feeling tra Chicca e Armando. Se lei dice "mi piace Armando mi fa star bene", lui rincara "se son rose fioriranno". Ma tra i due subentra Andrea. Quest'ultimo, durante la settimana, era recluso in Cantina e ha avuto modo di "studiare" dall'esterno Chicca. Sembra che tra i due ci siano molte cose in comune e la curiosità di conoscersi è tanta. Scatta così l'appuntamento al buio in una stanza nuova della Casa.



Samba entra nel "mondo di Mia" - Mia, romana verace, ha movimentato la settimana nella Casa con frasi ormai diventate cult. Sia lei che Samba si sono sottoposti ad un test di Alessia Marcuzzi per misurare le loro affinità. Mia ha recitato delle frasi in romanesco e Samba doveva "tradurre" il significato. Risate e simpatia per i due coinquilini.



Fabio, il nuovo inquilino della Casa - La nonna di Fabio ha colto di sorpresa il nuovo inquilino del Grande Fratello mentre era in palestra per allenarsi al kankudojo, una sorta di karate. Nonna Marcella era al Palastudio di Cinecittà con Alessia Marcuzzi. Entrambe lo hanno invitato a correre in studio.



Valentina, forte e grintosa dopo un terribile incidente - Occhi puntati sulla storia di Valentina che in seguito ad un terribile incidente ha subito l'amputazione del braccio destro. Forte, tenace e assolutamente indipendente l'inquilina della Casa ha raccontato la sua storia commovendo i ragazzi e le ragazze. E' intervenuta anche la madre che ha mandato un messaggio affettuoso alla figlia. "L'autostima e la forza di andare avanti me l'ha insegnato lei", ha detto Valentina della mamma.



Mirco ossessionato da Greta ma lei "sceglie" Roberto - Mirco ha solo visto una foto di Greta da bambina e da allora ha avuto un'ossessione continua per lei. Per tutta la settimana l'ha omaggiata tra fiori e frasi dolci come: "Mi sento la primavera dentro di me, sento 'nsacco di profumi". Greta in collegamento con la Cantina sceglie - per scherzo - di far entrare nella Casa Roberto e non Mirco.



Scintille tra Mirco e la new entry Veronica Graf - Mirco chiuso nella Cantina è ancora deluso per la scelta di Greta che gli ha preferito Roberto. Veronica, la nuova concorrente, esplosiva e biondissima è entrata nella Cantina e ha travolto letteralmente Mirco. Sembra che tra i due ci sia molto feeling fisico. Poi Mirco entra nella Casa e sembra ancora avere occhi per Greta. Ma come andrà a finire?



I fratelli Papillon spediti in Cantina dal GF13 - Il Grande Fratello aveva assegnato ai Fratelli Papillon la missione di far capitolare una delle ragazze. Dopo l'insuccesso con Chicca, hanno provato con Modestina ma la missione è fallita. Per punizione sono stati mandati in Cantina fino a nuovo ordine.



Ecco tutte le nomination - Modestina fa il nome di Chicca ("subdola"), Mia nomina Modestina ("un po' moscia"), i Fratelli Papillon scelgono Mia ("nessun punto di contatto"), Valentina nomina Chicca ("troppo altezzosa"), Diletta punta sui Fratelli Papillon ("ho legato più con le ragazze"), Francesca nomina Modestina ("è il mio opposto"), Modestina è il nome fatto da Greta ("ho legato meno con lei"), Chicca fa il nome di Valentina ("ho parlato poco con lei"), anche Angela sceglie Modestina ("ho discusso con lei"). Poi è stata la volta dei ragazzi. Giovanni nomina Mirco ("abbiamo avuto qualche screzio"), Mirco manda in nomination Giovanni ("non ci siamo trovati bene"), Samba nomina Michele ("è egoista"), Andrea fa il nome di Michele per lo stesso motivo di Samba, Mirco è il nome fatto da Michele ("fa il personaggio"). L'ultima nomination di Roberto vede protagonista Michele. Dunque in nomination ci sono Modestina e Michele.