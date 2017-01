Grande Fratello 13: ecco la new entry Veronica Graf

23:40 - Veronica si definisce pignola, lunatica, esuberante, eccentrica e permalosa. Racconta di essere sempre stata ribelle e per questo motivo di aver avuto qualche problema con i genitori, in particolar modo con il padre, di origini tedesche, direttore di banca. La mamma, invece, è di origini venezuelane. Ha un fratello di 19 anni, nuotatore professionista, con cui ha un rapporto conflittuale.

Si innamora facilmente e altrettanto facilmente si disinnamora perché è alla ricerca dell’uomo perfetto. Mentre gli studi procedono un po' lentamente, lavora come hostess e ballerina in discoteca. Negli ultimi due anni ha vissuto all'estero, prima a Los Angeles dove ha lavorato per "Playboy Usa", successivamente per circa otto mesi ad Ibiza. Nel 2014 ha partecipato a due episodi di “Lucignolo”. Ama il nuoto, la danza, gli sport estremi, adora il sushi e lo shopping.



Età: 24 anni

Data di nascita: 9 ottobre 1989

Luogo: Faenza

Vive a: Milano

Stato civile: nubile

Altezza: 172 cm

Peso: 50 kg

Occhi: castani

Capelli: biondi

Studi effettuati: studentessa di economia e commercio

Lavoro: hostess e modella

Partecipa a GF perché: “è sempre stato il mio sogno".