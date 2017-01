4 marzo 2014 Grande Fratello 13, ecco i nuovi concorrenti con tutti i loro "motti" C'è chi "non ha paura di nulla" e chi si lamenta perché si innamora sempre di "uomini brutti brutti". Ecco come si presentano i nuovi inquilini della Casa Tweet google 0 Invia ad un amico

11:51 - La Casa del Grande Fratello ha riaperto le sue porte. Per conoscere i nuovi inquilini ci sarà tempo, per il momento non resta che affidarsi alle loro parole, a come si vedono e a quelli che sono i loro motti. C'è Modestina che sottolinea il peso dei baci, c'è Valentina per la quale nulla è impossibile. E poi chi adora i pomodori, chi odia i giudizi e chi sostiene che non c'è "black" senza "white"...